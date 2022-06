Wieder Polizeieinsatz wegen Massenschlägerei unter Clans

Essen (dpa)

Rund 24 Stunden nach einer Massenschlägerei zwischen Clan-Angehörigen in Essen ist es am gleichen Ort zu neuen Zusammenstößen gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte, gab es zunächst über den Sonntag verteilt Versammlungen von rund 30 Menschen. Am Abend seien es dann wieder rund 100 gewesen. Es sei geschlagen und getreten worden. Den Einsatz von Waffen habe man nicht festgestellt, man habe auch keine Verletzten gefunden.

Von dpa