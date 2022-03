Wieder Warnstreiks an den Flughäfen Hannover und Bremen

Die Flughäfen Hannover und Bremen werden am Dienstag erneut von Warnstreiks des Personals bei den Fluggastkontrollen betroffen sein. In Hannover seien 22 Abflüge geplant, aber man rechne damit, dass ein Teil davon ausfallen werde, sagte eine Sprecherin am Montag. In Bremen standen 13 Abflüge auf dem Plan.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigte kurzfristig den Ausstand an, der am Dienstag von 0.00 Uhr bis 22.00 Uhr dauern soll. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für bundesweit etwa 25.000 Beschäftigte an den Sicherheitskontrollen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). In bislang vier Verhandlungsrunden sei keine Einigung erzielt worden, teilte Verdi mit.

Außer in Hannover und Bremen soll auch an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn gestreikt werden. Wegen der Warnstreiks waren am vergangenen Montag in Hannover 15 von 27 Abflügen gestrichen worden. In Bremen waren es 4 von 14 Abflügen. Die Kontrolle von Passagieren vor dem Abflug ist eine hoheitliche Aufgabe der Bundespolizei. Sie ist aber fast überall an Sicherheitsfirmen ausgelagert.