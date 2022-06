Wiederwahl als CDU-Fraktionschef: Löttgen bewirbt sich nicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Chef der nordrhein-westfälischen CDU-Landtagsfraktion, Bodo Löttgen, möchte sich in der neuen Wahlperiode nicht erneut um das Amt bewerben. In einem Schreiben an die Fraktion, das der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, begründete der 63 Jahre alte ehemalige Kriminalkommissar seine Entscheidung am Donnerstag mit persönlichen Belastungen nach mehreren Todesfällen in der Familie.

Von dpa