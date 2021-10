Wildkamera filmt Diebe beim Ausschlachten von Auto: Fahndung

Oer-Erkenschwick (dpa/lnw)

Ungewöhnliche Fahndung: Mit Bildern aus einer Wildkamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die ein gestohlenes Auto in Oer-Erkenschwick ausgeschlachtet haben. Das teure Auto war laut Mitteilung vom Freitag schon vor knapp einem Jahr verschwunden. Noch in der selben Nacht filmte die Wildkamera die beiden Verdächtigen beim Auseinandernehmen des Autos in einem Waldstück. Ein Richter hat die Aufnahmen nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei gegeben. Auf den Bildern sieht man, wie die Täter im Dunkeln Einzelteile in Sporttaschen packen. Auf einem anderen Foto sind die Verdächtigen auch im Hellen zu sehen.

Von dpa