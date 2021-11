Winde beschädigen Häuser in Bergheim: Dächer abgedeckt

Bergheim (dpa/lnw)-

In Bergheim im Rhein-Erft-Kreis haben am Sonntagabend starke Winde sechs Hausdächer abgedeckt. In einer Straße im Ortsteil Kenten seien Dachziegel von den Häusern gestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag.

Von dpa