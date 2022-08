Windenergie: Schwarz-grünes Kabinett verabschiedet Eckpunkte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen hat das Landeskabinett erste Weichen gestellt. Es verabschiedete am Dienstag Eckpunkte zur notwendigen Änderung des Landesentwicklungsplans (LEP), wie das NRW-Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Düsseldorf berichtete. In den Eckpunkten geht es vor allem um den Ausbau der Windenergie. Zwei Monate nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags leitet die schwarz-grüne Landesregierung damit die Umsetzung wichtiger Vorhaben ein.

Von dpa