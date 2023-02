Winter in NRW zu warm: 2,3 Grad über langjährigen Schnitt

Offenbach/Essen (dpa/lnw)

Der Winter 2022/2023 ist in Nordrhein-Westfalen wie im ganzen Bundesgebiet erneut zu warm gewesen. Zugleich hat es im Bundesland überdurchschnittlich viel geregnet, so dass NRW im Winter die nasseste Region Deutschlands war. Das teilte der Deutsche Wetterdienst DWD am Montag in seiner Winterbilanz für die Monate Dezember bis Februar mit.

Von dpa