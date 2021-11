Winter- und Tauwetter im Wechsel in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

In der neuen Woche in Nordrhein-Westfalen wechseln sich Winter- und Tauwetter ab. Nach vereinzelten Regen- und Schneeregenschauern am Montag soll es vor allem in der Nacht auf Dienstag auch in tieferen Lagen schneien, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mitteilte. Im Bergland sei mit fünf bis zehn Zentimetern Schnee zu rechnen. Im Flachland gebe es dagegen meist nur etwas Schneematsch. Doch auch in den höheren Lagen taue der Schnee im Laufe des Dienstags ab, so der Meteorologe.

Von dpa