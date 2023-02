Winterglätte im Sauerland führt zu Unfällen

Schmallenberg/Eslohe (dpa/lnw)

Glatte Straßen haben am Samstag im Sauerland Verkehrsunfälle zur Folge gehabt. In Schmallenberg kam ein 32 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der schneebedeckten Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Zwei Insassen im Auto des 32-Jährigen wurden dabei leicht verletzt.

Von dpa