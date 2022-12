Wintersport-Saison im Sauerland gestartet: Zwei Lifte

Winterberg (dpa/lnw)

Mit zwei Skiliften hat die Wintersportsaison im Sauerland an diesem Wochenende offiziell begonnen. Die ersten Skifahrer sausten auf den ersten freigegebenen Pisten talwärts. «Der Anfang ist gemacht», sagte eine Sprecherin des Skiliftkarussells Winterberg am Samstag. Es sei ein kleiner Anfang, betonte sie. «Wir hoffen, zum Wochenanfang noch einen dritten Lift in Betrieb nehmen zu können, der die beiden Pisten verbindet.»

