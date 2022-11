«Wir alle für Lützi»: Demonstration am Tagebau Garzweiler

Erkelenz (dpa)

In Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler haben am Samstag mehr als Tausend Menschen für den Erhalt des Orts demonstriert. Der von der Umweltschutzorganisation BUND organisierte Protest startete verspätet, weil noch Demonstranten zu dem Weiler an der Abbruchkante des Tagebaus unterwegs waren. Zu der Kundgebung hatte ein Bündnis aus Umweltverbänden und klimapolitischen Organisationen aufgerufen.

