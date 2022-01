Wirtschaft in Aufruhr nach Brückensperrung an A45

Siegen (dpa/lnw)

Die jahrelange Unterbrechung der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse infolge der Brückensperrung an der A45 bei Lüdenscheid wird laut regionaler Wirtschaft gravierende Folgen haben. In einem Appell an den Verkehrsausschuss des Bundestags betonten Arbeitgeber und Gewerkschaften aus dem betroffenen Südwestfalen, beim geplanten Abriss und Neubau der Autobahntalbrücke müsse Tempo gemacht werden. Nicht nur einzelne Branchen, sondern die gesamte Wirtschaft und alle Beschäftigten in der Region seien unmittelbar oder mittelbar betroffen, hieß es in der gemeinsamen Resolution. Südwestfalen gilt als drittstärkste Wirtschaftsregion in Deutschland.

Von dpa