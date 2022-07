Wirtschaftsministerium: Keine Liebesheirat mit Uniper

Berlin (dpa)

Die Bundesregierung strebt weiter eine zügige Lösung über ein Rettungspaket für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper an. Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) konnte am Mittwoch in Berlin aber keinen genauen Zeitrahmen nennen. Angesprochen darauf, dass Uniper auch an Gas- sowie Kohlekraftwerken in Russland beteiligt ist, sagte er: «Das ist kein Liebesheirat.» Es gehe darum, eine unmittelbare Liquiditätskrise bei Uniper zu verhindern, die zu einer Insolvenz führen könnte.

Von dpa