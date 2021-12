Wirtschaftswissenschaftler Schularick erhält Leibniz-Preis

Bonn (dpa/lnw)

Der Bonner Wirtschaftswissenschaftler Moritz Schularick erhält den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2022. Damit werde er für seine herausragenden Forschungsleistungen unter anderem zu Finanzkrisen und sozialer Ungleichheit gewürdigt, teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mit. Insgesamt werden zehn Wissenschaftler ausgezeichnet und erhalten ein Preisgeld von jeweils 2,5 Millionen Euro. Der Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG vergeben und gilt als der renommierteste Forschungsförderpreis in Deutschland.

Von dpa