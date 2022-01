Woche beginnt bewölkt und kühl: Kein Schnee in Hochlagen

Essen (dpa/lnw)

Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen verbreitet auf kühles und wolkiges Wetter einstellen. Dafür bleibe es weitgehend trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Morgens sei es teilweise trüb. Im Tagesverlauf sind den Angaben zufolge bei maximal zwei bis sechs Grad vereinzelte Auflockerungen möglich. Zeitweise sei es daher auch mal sonnig - vor allem am Dienstag, so der DWD-Experte.

Von dpa