Wohncontainer für Erntehelfer brennen: Ein Verletzter

Auf einem Obsthof in Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) haben sechs Wohncontainer für Erntehelfer gebrannt. Ein Bewohner sei am frühen Montagmorgen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei der insgesamt 22 Anlagen seien komplett ausgebrannt. Vier weitere seien stark in Mitleidenschaft gezogen worden und nicht mehr nutzbar. Die Erntehelfer hätten die Container noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen.

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohngebäude sowie ein Lagerhaus habe die Feuerwehr verhindern können, sagte der Sprecher weiter. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar.