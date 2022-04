Wohnhaus wird bei Brand beschädigt: Feuerwehrmann verletzt

Sonsbeck (dpa/lnw)

Bei einem Brand in Sonsbeck im Kreis Wesel ist am Mittwochabend ein Wohnhaus stark beschädigt worden. Die vier Wohnungen des Hauses seien nicht mehr bewohnbar, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz leicht und kam ins Krankenhaus.

Von dpa