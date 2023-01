Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden durch Feuerwerkskörper

Menden (dpa/lnw)

Feuerwerkskörper sollen den Brand eines Mehrfamilienhauses mit hohem Schaden in Menden im Sauerland ausgelöst haben. Die Brandursache sei nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen, teilte die Polizei am Montag mit. Es werde gegen mehrere Personen wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit ohne weitere Details dazu zu nennen.

Von dpa