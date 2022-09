Wohnkomplex evakuiert: Sechs Bewohner in Klinik

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Gebäudekomplex in Düsseldorf ist nach einem Kellerbrand in der Nacht zu Freitag evakuiert worden. Man habe 133 Menschen aus den Mehrfamilienhäusern gerettet, 6 von ihnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Einsatz habe kurz vor 2.00 Uhr begonnen, die Aufräumarbeiten dauerten auch am Nachmittag noch an.

Von dpa