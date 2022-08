Wohnmobilmesse Caravan Salon mit mehr Ausstellern denn je

Düsseldorf (dpa)

Die Branchenleitmesse für Wohnmobile und Wohnwagen verzeichnet in diesem Jahr einen Ausstellerrekord. Vom 27. August bis zum 4. September präsentieren 736 Aussteller aus 34 Ländern auf dem Caravan Salon in den Düsseldorfer Messehallen ihre Neuheiten, wie die Messe am Mittwoch mitteilte. Die Veranstalter rechnen mit rund 200.000 Besuchern. 2021 waren trotz Pandemie 185.000 Menschen gekommen.

Von dpa