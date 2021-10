Wohnung brennt aus: 40 Menschen in Sicherheit gebracht

Köln (dpa/lnw)

In einem Kölner Hochhaus hat es am Freitagabend gebrannt, so dass die Feuerwehr 40 Menschen in Sicherheit bringen musste. Eine Wohnung im neunten Obergeschoss des Gebäudes im Stadtbezirk Chorweiler sei völlig ausgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vier Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, davon einer schwer.

Von dpa