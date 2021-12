Wohnung brennt in Mehrfamilienhaus: 63 Bewohner unverletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Bottroper Mehrfamilienhaus alle 63 Bewohner unverletzt geblieben.

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Nach Angaben der Polizei meldete am Mittwochabend eine Frau einen ausgelösten Rauchmelder im Haus. Die Feuerwehr brach die Tür der brennenden Wohnung auf und löschte das Feuer. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Alle anderen Wohnungen blieben unversehrt vom Rauch und die Einwohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelte weiterhin zur Brandursache.