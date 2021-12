Wolken und Nebel am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Verbreitet bedeckt, leichter Sprühregen und kaum Sonne: Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird neblig-trüb.

Der Dom ist bei Regen in Nebel gehüllt.

Die Chancen auf Sonnenschein stehen nicht gut, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte. Stattdessen sei es in den kommenden Tagen überwiegend stark bewölkt mit kaum Auflockerungen - Sprühregen sei nicht ausgeschlossen. Immerhin sei es relativ mild, so die DWD-Expertin. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach sechs bis zehn Grad.