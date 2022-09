Wolken und Schauer in NRW

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein überwiegend trübes Wochenende mit Schauern und einzelnen Gewittern. Am Freitag ist es nach Auflösung morgendlicher Nebelfelder meist heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Die Temperaturen erreichen demnach 14 bis 17 Grad. In der Nacht zu Samstag soll dann von Nordwesten Regen aufziehen. Dazu frischt auch der Wind auf, in höheren Lagen der Eifel sind teils Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Am frühen Morgen soll der Regen auch den Osten des Landes erreichen.

Von dpa