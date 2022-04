Wolken und weiter milde Temperaturen in NRW

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Donnerstag ein überwiegend wolkiger Himmel. Am Vormittag ist es überwiegend heiter, zum Nachmittag ziehen dichtere Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Essen mitteilte. Östlich des Rheins sei es am Nachmittag mitunter auch stark bewölkt, es bleibe aber überwiegend trocken. Die Temperaturen sollen am Donnerstag 13 bis 18 Grad erreichen.

Von dpa