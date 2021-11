Würgeschlangen in leer stehender Wohnung entdeckt

Dormagen (dpa/lnw)

Städtische Mitarbeiter sind in einer leerstehenden Wohnung in Dormagen auf zwei Würgeschlangen gestoßen. Diese sind offenbar vom letzten Bewohner der Wohnung beim Auszug zurückgelassen worden. Der Reptilienexperte der Düsseldorfer Feuerwehr nahm sich der Madagaskarboas an, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mitteilte.

Von dpa