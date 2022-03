Wüst besucht Chemie-Nobelpreisträger List: «Starkes Signal»

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) haben am Freitag den deutschen Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List besucht. Im Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr informierten sich die Politiker unter anderem über dessen Forschungsarbeit.

Von dpa