Wüst besucht Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem

Jerusalem (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will am Montag (ca. 10.15 Uhr deutscher Zeit) einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem niederlegen. Anschließend trifft er in Jerusalem und Tel Aviv auf Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Von dpa