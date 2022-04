Wüst besucht mit Ehrenpatenkindern den Zoo in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Freitag mit sogenannten Ehrenpatenkindern den Gelsenkirchener Zoo besucht. Wüst ist als Regierungschef Ehrenpate von insgesamt 455 Drillings- beziehungsweise Vierlingskindern in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 200 Kinder und deren Familien nahmen laut Mitteilung an dem Ausflug teil. Mit den Eltern wollte er sich demnach bei dem Besuch über die «besonderen Herausforderungen kinderreicher Familien» austauschen.

Von dpa