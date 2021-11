Wüst bietet neue Gespräche über Altschulden an

Düsseldorf (dpa)

Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will mit der künftigen Bundesregierung über eine Entlastung der Kommunen von ihrem Schuldenberg sprechen. «Gerade in Nordrhein-Westfalen leiden viele Kommunen wegen der hohen Sozialausgaben in der Vergangenheit unter einer starken Verschuldung», sagte Wüst am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag.

Von dpa