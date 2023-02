Wüst bittet um Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zu Spenden aufgerufen. Allen, die spenden wollten, empfehle er, dies über die «Aktion Deutschland hilft» zu tun, sagte er am Dienstag in Düsseldorf. Hier werde durch bewährte Kanäle professionell sichergestellt, dass das, was vor Ort gebraucht werde, dorthin gebracht werde.

Von dpa