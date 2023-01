Wüst bittet um Unterstützung für Kohle-Kurs

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der aufgeheizten Debatte über den geplanten Kohle-Abbau unter Lützerath hat Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) um Unterstützung für den Kohle-Kompromiss geworben. Vor der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland räumte Wüst am Montag in Düsseldorf ein: «Wir verstromen gerade mehr Kohle, als wir ursprünglich gewollt haben, emittieren mehr CO2, als wir gewollt haben.» Die in früheren Jahren gebaute «Brücke aus russischem Gas», die in die Energiewende führen sollte, habe in der Realität nicht getragen. «Deswegen ist das gerade so unglaublich schwer.»

Von dpa