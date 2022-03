Wüst bleibt vorerst noch in Isolation in Israel

Düsseldorf/Jerusalem (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bleibt vorerst weiter in Israel in Corona-Isolation. «Bisher hat es mit dem Freitesten nicht geklappt», schrieb der 46-Jährige am Dienstag auf Twitter. Er hoffe, «mit vollständigem Ablauf der regulären Isolationsdauer von 10 Tagen, spätestens im Laufe des Donnerstag» nach Deutschland zurückzureisen.

Von dpa