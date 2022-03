Wüst: Entlastungspaket der Ampel nur ein erster Schritt

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat das Paket der Ampel-Bundesregierung zur Entlastung bei den Energie- und Spritpreisen als «ersten Schritt in die richtige Richtung» bezeichnet. «Das ist nicht die erhoffte Entlastung, die Menschen und Wirtschaft brauchen», sagte Wüst am Donnerstag am Rande einer Landtagssitzung in Düsseldorf. Die beschlossenen Entlastungen seien «zu wenig und zu kurz».

Von dpa