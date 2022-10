Wüst fordert mehr Tempo bei Entlastungen in Energiekrise

Berlin (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bundesregierung aufgefordert, «umgehend» Klarheit bei den Energiepreisen zu schaffen. «Es muss endlich klar sein, wie und wann die Energiepreisbremse und die anderen Entlastungen wirken», sagte Wüst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Diese Planungssicherheit müsse spätestens in der nächsten Woche hergestellt werden. Jeder Tag zähle. «Wenn die Ampel-Regierung weiter so viel Zeit verstreichen lässt, vergrößert sie fahrlässig die Verunsicherung in der Bevölkerung.» Er forderte ein «klares Signal», dass die Entlastungen als Folge des russischen Angriffskriegs auch notfalls rückwirkend gelten könnten. «Die Not der Menschen darf nicht größer werden, nur weil die Bundesregierung Entscheidungen verschleppt.»

Von dpa