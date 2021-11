Wüst: Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln war richtig

Köln (dpa)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fand den umstrittenen Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln richtig. «In Nordrhein-Westfalen sind überdurchschnittlich viele Menschen geimpft. Mit diesem wichtigen Fortschritt kann man nicht einfach denen, die mit ihrer Impfung sich, ihre Lieben und die Gesellschaft schützen, weiterhin alles verbieten», sagte er dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Montag). Man müsse auch im Blick haben, ob staatliche Verbote auf Akzeptanz in der Bevölkerung stießen. «Deshalb war die Entscheidung in Köln, den Karnevalsauftakt unter 2G Bedingungen stattfinden zu lassen, richtig», sagte Wüst, der momentan auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Von dpa