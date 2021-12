Wüst lobt Impfbereitschaft von Joshua Kimmich

Impfen bedeute Schutz und mehr Freiheit, gerade auch für Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie auf so vieles hätten verzichten müssen, sagte Wüst. «Ganz wichtig aber bleibt, dass die Erwachsenen mit gutem Vorbild vorangehen, auch wenn die Entscheidung bei manchen länger und - objektiv gesehen - zu lange reifen musste.»

Angesichts des Vormarsches der Omikron-Virusvariante komme es jetzt auf die Booster-Impfung an, betonte Wüst. Inzwischen hätten rund 26 Prozent der Menschen in NRW die Auffrischungsimpfung bekommen. Allein in den vergangenen sieben Tagen hätten sich rund 1,7 Millionen Menschen in NRW gegen Corona impfen lassen, davon seien knapp 100.000 Erstimpfungen gewesen. Damit habe NRW deutlich mehr geschafft, als auf dem Höhepunkt der sommerlichen Impfkampagne mit den damals noch geöffneten großen Impfzentren. Bundesweit seien bis heute 21 Millionen Booster-Impfungen erfolgt.