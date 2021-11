Wüst plädiert für höheren Kontrolldruck bei Corona-Auflagen

Berlin (dpa)

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für einen höheren Kontrolldruck zur Durchsetzung der verschärften Corona-Auflage ausgesprochen. «Wir brauchen deutlich regelmäßigere Stichpunktkontrollen - nicht nur im ÖPNV, auch in der Gastronomie und überall da, wo 2G und 3G oder 2G plus gilt», sagte der CDU-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin». Nordrhein-Westfalen mache das im Regionalverkehr so, dass das Land den Betreibern der Züge Geld dafür gebe, zusätzliches Kontrollpersonal einzustellen.

