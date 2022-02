Wüst plant Spitzengespräch zur Ukraine-Krise in NRW

Düsseldorf (dpa) -

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will in der kommenden Woche zu einem Spitzengespräch über die Folgen der Ukraine-Krise für das bevölkerungsreichste Bundesland einladen. «Die Landesregierung hat die Folgen der Russland-Krise für die Versorgungssicherheit und für die Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen im Blick», sagte Wüst am Mittwoch bei einem Onlineforum zur Zukunft des Rheinischen Reviers. Aus der Staatskanzlei gab es auf Anfrage zunächst keine Informationen darüber, wer zu dem Spitzengespräch eingeladen werden soll.

Von dpa