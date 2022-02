Wüst verurteilt Angriff auf die Ukraine

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine als aggressiven Akt verurteilt. Europa könne das nicht hinnehmen, sagte Wüst am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Düsseldorf.

Von dpa