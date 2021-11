Wüst will mit Kommunen über Corona-Maßnahmen beraten

Köln (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will sich am Freitagnachmittag mit kommunalen Spitzenverbänden zur Umsetzung der Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern beraten. «Wir können das nur gemeinsam mit allen staatlichen Ebenen umsetzen, das ist ein wichtiges Thema», sagte Wüst am Donnerstagabend im ZDF-«heute Journal». Nordrhein-Westfalen habe bereits die Einführung der 2G-Regel im Freizeitbereich und eine Erhöhung der Bußgelder beschlossen. «Es muss schmerzhaft sein, es muss jedem klar sein, es geht um Leben und Tod.»

Von dpa