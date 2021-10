Wüst will Wahlkampf sofort starten

Bielefeld (dpa)

Der designierte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat schon für kommende Woche das Startsignal für den Landtagswahlkampf gegeben. «Ich will durchstarten», sagte Wüst am Samstag beim Landesparteitag in Bielefeld. Kommende Woche werde die NRW-CDU die Kampagne «Du zählst» starten. «Wir werden sofort damit anfangen zuzuhören», sagte Wüst in seiner Bewerbungsrede für den Landesvorsitz der NRW-CDU. Jeder Einzelne in NRW solle mit seinen Sorgen und Nöten gehört werden. Die Landtagswahl in NRW ist am 15. Mai 2022.

Von dpa