Wüst wirbt für Unterstützung der Ukraine-Hilfsinitiativen

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat an die Menschen in Nordrhein-Westfalen appelliert, die vielen Hilfsinitiativen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen.

«Jeder Cent hilft. Helfen wir den Helfern», sagte er am Mittwoch im Landtag. Er danke den vielen Bürgern, die mit ganz unterschiedlichen Hilfen ihre Solidarität zeigten und den Hilfsorganisationen, die vom ersten Tag an im Einsatz seien. Chemie- und Pharmaunternehmen unterstützten die Hilfstransporte der Action Medeor, damit Krankenhäuser in der Ukraine die dringend benötigten Medikamente erhielten. Die Solidarität sei beeindruckend. «Dieses Land hat ein großes Herz», betonte Wüst.