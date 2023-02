Wüst würdigt Arbeit im Kinderhospiz für eine gute Zeit

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat das Engagement der Helfer in der Kinderhospizarbeit hervorgehoben. «Das ist wohl das Bedrückendste, was einem passieren kann, wenn die Kinder todkrank werden», sagte er am Freitag bei einem Besuch im Düsseldorfer Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. Wüst ist selbst Vater einer Tochter.

Von dpa