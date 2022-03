Wüst zu Notfallplan Gas: NRW wird Krisenteam einrichten

Augustdorf/Berlin (dpa/lnw)

Parallel zum Bund will auch Nordrhein-Westfalen ein «Krisenteam Gas» einrichten. Das sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Rande seines Besuchs bei einer Panzerbrigade der Bundeswehr am Mittwoch in Augustdorf im Kreis Lippe. «Die Bundesregierung hat heute die Frühwarnstufe nach dem Notfallplan Gas ausgerufen. Das ist wichtig, da geht es darum, auf alle Eventualitäten und Risiken vorbereitet zu sein», betonte der CDU-Politiker. Und es gehe auch darum, «einen permanenten und zeitnahen Informationsaustausch zu haben, um jederzeit reaktionsfähig zu sein.» Die Versorgung mit Gas sei derzeit gewährleistet.

Von dpa