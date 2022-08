Wuppertal bewirbt sich um Bundesgartenschau 2031

Wuppertal (dpa/lnw)

Wuppertal will die Bundesgartenschau im Jahre 2031 ausrichten. Die offizielle Bewerbung wurde am Mittwochabend an eine Delegation der Bundesgartenschau-Gesellschaft übergeben, wie eine Stadt-Sprecherin bestätigte. Zuvor hatte die Delegation Wuppertal besichtigt und sich das Konzept erläutern lassen.

Von dpa