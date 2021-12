Zahl der Corona-Neuinfektionen leicht gesunken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen leicht gesunken. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag 6125 neue Fälle. Das sind 774 weniger als am Sonntag der Vorwoche. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt nun 279,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte in NRW am Vortag bei 284,8 und am Sonntag der Vorwoche bei 290,2 gelegen.

In NRW ist die Situation damit weiter nicht so dramatisch wie in einigen anderen Bundesländern. Die Inzidenz liegt weiter deutlich unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 390,9.

Die höchste Inzidenz in NRW wird weiter für den Kreis Lippe ausgewiesen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 474,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 474,7). Dahinter folgt nun Wuppertal mit einem Wert von 410,4. Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Mönchengladbach mit 94,4 (Vortag: 73,2).