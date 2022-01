Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in NRW weiter

Bundesweit überschritt die Zahl der übermittelten Corona-Neuinfektionen am Freitag erstmals die Schwelle von 90.000 Fällen. In NRW lag die Zahl der Neuinfektionen mit 17.256 Fällen um 20 höher als am Vortag. 23 Menschen starben in diesem Zeitraum an oder mit Covid-19.

Die höchste Inzidenz hat weiterhin Wuppertal, die als einzige Stadt in NRW über der 700-er-Schwelle liegt (704,8). Eine Inzidenz über 600 haben die Städte Leverkusen (696,7), Solingen (670,3), Krefeld (651,1), Dortmund (634,7) und die Landeshauptstadt Düsseldorf (617,1). Am anderen Ende der Tabelle steht der Kreis Recklinghausen mit einem Wert von 244,5.

Das NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) meldete am Freitag eine Hospitalisierungsrate von 2,95 (Donnerstag: 3,02). Diese Rate gibt die Zahl der binnen sieben Tagen in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner an. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten-Kapazität in NRW wurde mit 8,25 Prozent angegeben (Donnerstag: 8,42 Prozent).