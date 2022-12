Zahl der Minijobber in Nordrhein-Westfalen sinkt deutlich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Minijobber in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Insgesamt arbeiteten 928.000 Menschen im Jahr 2021 in geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen - 44.000 weniger als im Vorjahr, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag mitteilte. Das war ein Minus von 4,5 Prozent. Viele Minijobs gibt es in Restaurants, Kneipen und Hotels, auch in Wirtschaftszweigen wie der Unterhaltungsbranche sind sie weit verbreitet.

Von dpa