Zahl der Studierenden in NRW nimmt ab

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen eingeschriebenen Studierenden ist zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Mittwoch sind zum aktuellen Wintersemester rund 1,8 Prozent weniger Studentinnen und Studenten an einer NRW-Hochschule eingeschrieben als noch im Wintersemester 2021/2022. Laut Bundesamt studieren derzeit 751.167 Menschen in NRW. Im vorigen Wintersemester waren es 764.565. Verringert hat sich laut Statistischem Landesamt auch die Zahl der Studienanfänger und -anfängerinnen - allerdings nur leicht.

Von dpa